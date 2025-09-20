Dagens ZAPCAT livepris er 0.00020462 USD. Spor prisoppdateringer for ZAPCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZAPCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ZAPCAT livepris er 0.00020462 USD. Spor prisoppdateringer for ZAPCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZAPCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ZAPCAT Pris (ZAPCAT)

1 ZAPCAT til USD livepris:

$0.00020462
-1.10%1D
USD
ZAPCAT (ZAPCAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:35:08 (UTC+8)

ZAPCAT (ZAPCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0002029
24 timer lav
$ 0.000209
24 timer høy

$ 0.0002029
$ 0.000209
$ 0.00098096
$ 0.00009944
-1.15%

-1.74%

-1.74%

ZAPCAT (ZAPCAT) sanntidsprisen er $0.00020462. I løpet av de siste 24 timene har ZAPCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002029 og et toppnivå på $ 0.000209, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZAPCAT er $ 0.00098096, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009944.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZAPCAT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.15% over 24 timer og -1.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZAPCAT (ZAPCAT) Markedsinformasjon

$ 204.56K
--
$ 204.56K
999.66M
999,664,161.2994063
Nåværende markedsverdi på ZAPCAT er $ 204.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZAPCAT er 999.66M, med en total tilgang på 999664161.2994063. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 204.56K.

ZAPCAT (ZAPCAT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ZAPCAT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ZAPCAT til USD ble $ -0.0000205106.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ZAPCAT til USD ble $ -0.0000498669.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ZAPCAT til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.15%
30 dager$ -0.0000205106-10.02%
60 dager$ -0.0000498669-24.37%
90 dager$ 0--

Hva er ZAPCAT (ZAPCAT)

Zapcat is a meme project centered around "a cat that zaps" and uses content creation, social networking and focuses on building a brand that will grow over time. The core of the project is a simple meme that has become viral and will only continue to spread. Memes and meme tokens are highly entertaining vessels that are increasingly becoming a part of every society and Zapcat's goal is to bring light-hearted fun to the world.

ZAPCAT (ZAPCAT) Ressurs

ZAPCAT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ZAPCAT (ZAPCAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ZAPCAT (ZAPCAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ZAPCAT.

Sjekk ZAPCATprisprognosen nå!

ZAPCAT til lokale valutaer

ZAPCAT (ZAPCAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ZAPCAT (ZAPCAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZAPCAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ZAPCAT (ZAPCAT)

Hvor mye er ZAPCAT (ZAPCAT) verdt i dag?
Live ZAPCAT prisen i USD er 0.00020462 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZAPCAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZAPCAT til USD er $ 0.00020462. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ZAPCAT?
Markedsverdien for ZAPCAT er $ 204.56K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZAPCAT?
Den sirkulerende forsyningen av ZAPCAT er 999.66M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZAPCAT ?
ZAPCAT oppnådde en ATH-pris på 0.00098096 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZAPCAT?
ZAPCAT så en ATL-pris på 0.00009944 USD.
Hva er handelsvolumet til ZAPCAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZAPCAT er -- USD.
Vil ZAPCAT gå høyere i år?
ZAPCAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZAPCAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:35:08 (UTC+8)

