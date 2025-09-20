ZAPCAT (ZAPCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0002029 $ 0.0002029 $ 0.0002029 24 timer lav $ 0.000209 $ 0.000209 $ 0.000209 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0002029$ 0.0002029 $ 0.0002029 24 timer høy $ 0.000209$ 0.000209 $ 0.000209 All Time High $ 0.00098096$ 0.00098096 $ 0.00098096 Laveste pris $ 0.00009944$ 0.00009944 $ 0.00009944 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.15% Prisendring (7D) -1.74% Prisendring (7D) -1.74%

ZAPCAT (ZAPCAT) sanntidsprisen er $0.00020462. I løpet av de siste 24 timene har ZAPCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002029 og et toppnivå på $ 0.000209, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZAPCAT er $ 0.00098096, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009944.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZAPCAT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.15% over 24 timer og -1.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZAPCAT (ZAPCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 204.56K$ 204.56K $ 204.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 204.56K$ 204.56K $ 204.56K Opplagsforsyning 999.66M 999.66M 999.66M Total forsyning 999,664,161.2994063 999,664,161.2994063 999,664,161.2994063

Nåværende markedsverdi på ZAPCAT er $ 204.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZAPCAT er 999.66M, med en total tilgang på 999664161.2994063. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 204.56K.