WURK pris i dag

Sanntids WURK (WURK) pris i dag er $ 0.00043315, med en 16.36% endring de siste 24 timene. Nåværende WURK til USD konverteringssats er $ 0.00043315 per WURK.

WURK rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 430,345, med en sirkulerende forsyning på 999.83M WURK. I løpet av de siste 24 timene WURK har den blitt handlet mellom $ 0.00040531(laveste) og $ 0.00053955 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00414195, mens tidenes laveste notering var $ 0.00008026.

Kortsiktig har WURK beveget seg -13.85% i løpet av den siste timen og -17.24% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

WURK (WURK) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på WURK er $ 430.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WURK er 999.83M, med en total tilgang på 999827825.547604. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 430.35K.