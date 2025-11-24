Wrapped XPL pris i dag

Sanntids Wrapped XPL (WXPL) pris i dag er $ 0.197847, med en 3.40% endring de siste 24 timene. Nåværende WXPL til USD konverteringssats er $ 0.197847 per WXPL.

Wrapped XPL rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23,747,561, med en sirkulerende forsyning på 118.88M WXPL. I løpet av de siste 24 timene WXPL har den blitt handlet mellom $ 0.195479(laveste) og $ 0.208898 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.69, mens tidenes laveste notering var $ 0.195479.

Kortsiktig har WXPL beveget seg +0.82% i løpet av den siste timen og -12.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped XPL (WXPL) Markedsinformasjon

