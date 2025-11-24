Wrapped RBNT pris i dag

Sanntids Wrapped RBNT (WRBNT) pris i dag er $ 0.00646085, med en 5.80% endring de siste 24 timene. Nåværende WRBNT til USD konverteringssats er $ 0.00646085 per WRBNT.

Wrapped RBNT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,764,483, med en sirkulerende forsyning på 737.44M WRBNT. I løpet av de siste 24 timene WRBNT har den blitt handlet mellom $ 0.00604229(laveste) og $ 0.00701163 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03076976, mens tidenes laveste notering var $ 0.00553716.

Kortsiktig har WRBNT beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og -4.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped RBNT (WRBNT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.84M$ 9.84M $ 9.84M Opplagsforsyning 737.44M 737.44M 737.44M Total forsyning 1,522,721,939.060667 1,522,721,939.060667 1,522,721,939.060667

Nåværende markedsverdi på Wrapped RBNT er $ 4.76M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WRBNT er 737.44M, med en total tilgang på 1522721939.060667. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.84M.