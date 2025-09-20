Wrapped CTC (WCTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.2301 24 timer lav $ 0.24245 24 timer høy All Time High $ 0.369622 Laveste pris $ 0.186205 Prisendring (1H) +1.06% Prisendring (1D) -2.13% Prisendring (7D) -4.88%

Wrapped CTC (WCTC) sanntidsprisen er $0.235435. I løpet av de siste 24 timene har WCTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2301 og et toppnivå på $ 0.24245, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WCTC er $ 0.369622, mens den rekordlave prisen er $ 0.186205.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WCTC endret seg med +1.06% i løpet av den siste timen, -2.13% over 24 timer og -4.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped CTC (WCTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.44M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.44M Opplagsforsyning 6.11M Total forsyning 6,111,120.050089639

Nåværende markedsverdi på Wrapped CTC er $ 1.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WCTC er 6.11M, med en total tilgang på 6111120.050089639. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.44M.