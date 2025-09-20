WHISKEY (WHISKEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00512845 24 timer høy $ 0.00538321 All Time High $ 0.00555113 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.57% Prisendring (1D) -2.79% Prisendring (7D) -1.25%

WHISKEY (WHISKEY) sanntidsprisen er $0.00521116. I løpet av de siste 24 timene har WHISKEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00512845 og et toppnivå på $ 0.00538321, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WHISKEY er $ 0.00555113, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WHISKEY endret seg med +0.57% i løpet av den siste timen, -2.79% over 24 timer og -1.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WHISKEY (WHISKEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.20M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.20M Opplagsforsyning 997.50M Total forsyning 997,499,326.180212

Nåværende markedsverdi på WHISKEY er $ 5.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WHISKEY er 997.50M, med en total tilgang på 997499326.180212. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.20M.