Whale Intel (WINT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00203965 24 timer lav $ 0.00222575 24 timer høy All Time High $ 0.019375 Laveste pris $ 0.00085991 Prisendring (1H) +2.75% Prisendring (1D) -0.11% Prisendring (7D) -33.24%

Whale Intel (WINT) sanntidsprisen er $0.00215316. I løpet av de siste 24 timene har WINT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00203965 og et toppnivå på $ 0.00222575, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WINT er $ 0.019375, mens den rekordlave prisen er $ 0.00085991.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WINT endret seg med +2.75% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -33.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Whale Intel (WINT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 708.51K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.15M Opplagsforsyning 329.12M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Whale Intel er $ 708.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WINT er 329.12M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.15M.