WDOT (WDOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.38 $ 4.38 $ 4.38 24 timer lav $ 4.6 $ 4.6 $ 4.6 24 timer høy 24 timer lav $ 4.38$ 4.38 $ 4.38 24 timer høy $ 4.6$ 4.6 $ 4.6 All Time High $ 9,735.11$ 9,735.11 $ 9,735.11 Laveste pris $ 3.1$ 3.1 $ 3.1 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -4.38% Prisendring (7D) -1.41% Prisendring (7D) -1.41%

WDOT (WDOT) sanntidsprisen er $4.4. I løpet av de siste 24 timene har WDOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.38 og et toppnivå på $ 4.6, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WDOT er $ 9,735.11, mens den rekordlave prisen er $ 3.1.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WDOT endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -4.38% over 24 timer og -1.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WDOT (WDOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 133.49K$ 133.49K $ 133.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 133.49K$ 133.49K $ 133.49K Opplagsforsyning 30.34K 30.34K 30.34K Total forsyning 30,342.3989397138 30,342.3989397138 30,342.3989397138

Nåværende markedsverdi på WDOT er $ 133.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WDOT er 30.34K, med en total tilgang på 30342.3989397138. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 133.49K.