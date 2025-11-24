Virgen pris i dag

Sanntids Virgen (VIRGEN) pris i dag er $ 0.00045218, med en 2.04% endring de siste 24 timene. Nåværende VIRGEN til USD konverteringssats er $ 0.00045218 per VIRGEN.

Virgen rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 451,076, med en sirkulerende forsyning på 1.00B VIRGEN. I løpet av de siste 24 timene VIRGEN har den blitt handlet mellom $ 0.00043183(laveste) og $ 0.00047129 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03441068, mens tidenes laveste notering var $ 0.00016912.

Kortsiktig har VIRGEN beveget seg +1.35% i løpet av den siste timen og -44.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Virgen (VIRGEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 451.08K$ 451.08K $ 451.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 451.08K$ 451.08K $ 451.08K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Virgen er $ 451.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VIRGEN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 451.08K.