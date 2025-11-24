Verse World pris i dag

Sanntids Verse World (VERSE) pris i dag er $ 0.098141, med en 2.62% endring de siste 24 timene. Nåværende VERSE til USD konverteringssats er $ 0.098141 per VERSE.

Verse World rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,814,202, med en sirkulerende forsyning på 100.00M VERSE. I løpet av de siste 24 timene VERSE har den blitt handlet mellom $ 0.093879(laveste) og $ 0.098289 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.910916, mens tidenes laveste notering var $ 0.091602.

Kortsiktig har VERSE beveget seg +0.05% i løpet av den siste timen og -6.74% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Verse World (VERSE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.81M$ 9.81M $ 9.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 98.14M$ 98.14M $ 98.14M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 999,999,717.70773 999,999,717.70773 999,999,717.70773

