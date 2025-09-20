Vericore (SN70) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.521471 $ 0.521471 $ 0.521471 24 timer lav $ 0.546605 $ 0.546605 $ 0.546605 24 timer høy 24 timer lav $ 0.521471$ 0.521471 $ 0.521471 24 timer høy $ 0.546605$ 0.546605 $ 0.546605 All Time High $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 Laveste pris $ 0.436815$ 0.436815 $ 0.436815 Prisendring (1H) +0.62% Prisendring (1D) -3.64% Prisendring (7D) -5.79% Prisendring (7D) -5.79%

Vericore (SN70) sanntidsprisen er $0.525673. I løpet av de siste 24 timene har SN70 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.521471 og et toppnivå på $ 0.546605, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN70 er $ 1.086, mens den rekordlave prisen er $ 0.436815.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN70 endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -3.64% over 24 timer og -5.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vericore (SN70) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Opplagsforsyning 2.45M 2.45M 2.45M Total forsyning 2,447,050.637746103 2,447,050.637746103 2,447,050.637746103

Nåværende markedsverdi på Vericore er $ 1.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN70 er 2.45M, med en total tilgang på 2447050.637746103. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.29M.