Treehouse ETH (TETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 5,402.84 $ 5,402.84 $ 5,402.84 24 timer lav $ 5,599.31 $ 5,599.31 $ 5,599.31 24 timer høy 24 timer lav $ 5,402.84$ 5,402.84 $ 5,402.84 24 timer høy $ 5,599.31$ 5,599.31 $ 5,599.31 All Time High $ 6,000.87$ 6,000.87 $ 6,000.87 Laveste pris $ 1,683.91$ 1,683.91 $ 1,683.91 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) -2.76% Prisendring (7D) -5.12% Prisendring (7D) -5.12%

Treehouse ETH (TETH) sanntidsprisen er $5,428.81. I løpet av de siste 24 timene har TETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,402.84 og et toppnivå på $ 5,599.31, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TETH er $ 6,000.87, mens den rekordlave prisen er $ 1,683.91.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TETH endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -2.76% over 24 timer og -5.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Treehouse ETH (TETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 398.87M$ 398.87M $ 398.87M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 398.87M$ 398.87M $ 398.87M Opplagsforsyning 73.44K 73.44K 73.44K Total forsyning 73,444.13056906732 73,444.13056906732 73,444.13056906732

Nåværende markedsverdi på Treehouse ETH er $ 398.87M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TETH er 73.44K, med en total tilgang på 73444.13056906732. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 398.87M.