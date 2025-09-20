Dagens Treehouse ETH livepris er 5,428.81 USD. Spor prisoppdateringer for TETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Treehouse ETH livepris er 5,428.81 USD. Spor prisoppdateringer for TETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Treehouse ETH Pris (TETH)

1 TETH til USD livepris:

$5,430.23
$5,430.23$5,430.23
-2.80%1D
Treehouse ETH (TETH) Live prisdiagram
Treehouse ETH (TETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.17%

-2.76%

-5.12%

-5.12%

Treehouse ETH (TETH) sanntidsprisen er $5,428.81. I løpet av de siste 24 timene har TETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,402.84 og et toppnivå på $ 5,599.31, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TETH er $ 6,000.87, mens den rekordlave prisen er $ 1,683.91.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TETH endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -2.76% over 24 timer og -5.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Treehouse ETH (TETH) Markedsinformasjon

--
----

73.44K
73,444.13056906732
Nåværende markedsverdi på Treehouse ETH er $ 398.87M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TETH er 73.44K, med en total tilgang på 73444.13056906732. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 398.87M.

Treehouse ETH (TETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Treehouse ETH til USD ble $ -154.246702049989.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Treehouse ETH til USD ble $ +208.1579475920.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Treehouse ETH til USD ble $ +1,107.0065621730.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Treehouse ETH til USD ble $ +2,698.3619818193343.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -154.246702049989-2.76%
30 dager$ +208.1579475920+3.83%
60 dager$ +1,107.0065621730+20.39%
90 dager$ +2,698.3619818193343+98.82%

Hva er Treehouse ETH (TETH)

tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS).

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Treehouse ETH (TETH) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Treehouse ETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Treehouse ETH (TETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Treehouse ETH (TETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Treehouse ETH.

Sjekk Treehouse ETHprisprognosen nå!

TETH til lokale valutaer

Treehouse ETH (TETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Treehouse ETH (TETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Treehouse ETH (TETH)

Hvor mye er Treehouse ETH (TETH) verdt i dag?
Live TETH prisen i USD er 5,428.81 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TETH til USD er $ 5,428.81. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Treehouse ETH?
Markedsverdien for TETH er $ 398.87M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TETH?
Den sirkulerende forsyningen av TETH er 73.44K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTETH ?
TETH oppnådde en ATH-pris på 6,000.87 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TETH?
TETH så en ATL-pris på 1,683.91 USD.
Hva er handelsvolumet til TETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TETH er -- USD.
Vil TETH gå høyere i år?
TETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
