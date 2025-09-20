Tidecoin (TDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.094258 24 timer høy $ 0.102329 All Time High $ 0.778444 Laveste pris $ 0.04441292 Prisendring (1H) -3.06% Prisendring (1D) -1.40% Prisendring (7D) -7.11%

Tidecoin (TDC) sanntidsprisen er $0.092929. I løpet av de siste 24 timene har TDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.094258 og et toppnivå på $ 0.102329, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TDC er $ 0.778444, mens den rekordlave prisen er $ 0.04441292.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TDC endret seg med -3.06% i løpet av den siste timen, -1.40% over 24 timer og -7.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tidecoin (TDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.78M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.78M Opplagsforsyning 18.63M Total forsyning 18,634,574.54678297

Nåværende markedsverdi på Tidecoin er $ 1.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TDC er 18.63M, med en total tilgang på 18634574.54678297. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.78M.