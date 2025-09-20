Super OETH (SUPEROETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,444.26 $ 4,444.26 $ 4,444.26 24 timer lav $ 4,601.86 $ 4,601.86 $ 4,601.86 24 timer høy 24 timer lav $ 4,444.26$ 4,444.26 $ 4,444.26 24 timer høy $ 4,601.86$ 4,601.86 $ 4,601.86 All Time High $ 4,954.12$ 4,954.12 $ 4,954.12 Laveste pris $ 1,312.97$ 1,312.97 $ 1,312.97 Prisendring (1H) -0.18% Prisendring (1D) -2.80% Prisendring (7D) -5.25% Prisendring (7D) -5.25%

Super OETH (SUPEROETH) sanntidsprisen er $4,462.5. I løpet av de siste 24 timene har SUPEROETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,444.26 og et toppnivå på $ 4,601.86, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUPEROETH er $ 4,954.12, mens den rekordlave prisen er $ 1,312.97.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUPEROETH endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -2.80% over 24 timer og -5.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Super OETH (SUPEROETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.00B$ 1.00B $ 1.00B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.00B$ 1.00B $ 1.00B Opplagsforsyning 224.58K 224.58K 224.58K Total forsyning 224,582.8755479518 224,582.8755479518 224,582.8755479518

Nåværende markedsverdi på Super OETH er $ 1.00B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUPEROETH er 224.58K, med en total tilgang på 224582.8755479518. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.00B.