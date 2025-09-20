Silly Dragon (SILLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00122518 24 timer høy $ 0.00131869 All Time High $ 0.159107 Laveste pris $ 0.00101644 Prisendring (1H) -0.74% Prisendring (1D) +1.49% Prisendring (7D) -3.29%

Silly Dragon (SILLY) sanntidsprisen er $0.0012434. I løpet av de siste 24 timene har SILLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00122518 og et toppnivå på $ 0.00131869, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SILLY er $ 0.159107, mens den rekordlave prisen er $ 0.00101644.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SILLY endret seg med -0.74% i løpet av den siste timen, +1.49% over 24 timer og -3.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Silly Dragon (SILLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.24M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.24M Opplagsforsyning 999.93M Total forsyning 999,929,155.091878

Nåværende markedsverdi på Silly Dragon er $ 1.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SILLY er 999.93M, med en total tilgang på 999929155.091878. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.24M.