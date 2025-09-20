Shardus (ULT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.07747 24 timer lav $ 0.093326 24 timer høy All Time High $ 2.19 Laveste pris $ 0.02304276 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -16.86% Prisendring (7D) -3.11%

Shardus (ULT) sanntidsprisen er $0.077581. I løpet av de siste 24 timene har ULT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07747 og et toppnivå på $ 0.093326, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ULT er $ 2.19, mens den rekordlave prisen er $ 0.02304276.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ULT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -16.86% over 24 timer og -3.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shardus (ULT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.10M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 77.58M Opplagsforsyning 439.56M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Shardus er $ 34.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ULT er 439.56M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.58M.