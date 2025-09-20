Routine Coin (ROU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00320169$ 0.00320169 $ 0.00320169 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -2.85% Prisendring (1D) +0.92% Prisendring (7D) -2.81% Prisendring (7D) -2.81%

Routine Coin (ROU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ROU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROU er $ 0.00320169, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROU endret seg med -2.85% i løpet av den siste timen, +0.92% over 24 timer og -2.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Routine Coin (ROU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.57K$ 45.57K $ 45.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.57K$ 45.57K $ 45.57K Opplagsforsyning 354.18M 354.18M 354.18M Total forsyning 354,177,436.3740802 354,177,436.3740802 354,177,436.3740802

Nåværende markedsverdi på Routine Coin er $ 45.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROU er 354.18M, med en total tilgang på 354177436.3740802. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.57K.