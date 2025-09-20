renBTC (RENBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 10,992.7 $ 10,992.7 $ 10,992.7 24 timer lav $ 11,286.02 $ 11,286.02 $ 11,286.02 24 timer høy 24 timer lav $ 10,992.7$ 10,992.7 $ 10,992.7 24 timer høy $ 11,286.02$ 11,286.02 $ 11,286.02 All Time High $ 102,983$ 102,983 $ 102,983 Laveste pris $ 2,235.69$ 2,235.69 $ 2,235.69 Prisendring (1H) +0.30% Prisendring (1D) -0.86% Prisendring (7D) -15.68% Prisendring (7D) -15.68%

renBTC (RENBTC) sanntidsprisen er $11,140. I løpet av de siste 24 timene har RENBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 10,992.7 og et toppnivå på $ 11,286.02, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RENBTC er $ 102,983, mens den rekordlave prisen er $ 2,235.69.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RENBTC endret seg med +0.30% i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og -15.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

renBTC (RENBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M Opplagsforsyning 304.50 304.50 304.50 Total forsyning 304.49818869 304.49818869 304.49818869

Nåværende markedsverdi på renBTC er $ 3.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RENBTC er 304.50, med en total tilgang på 304.49818869. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.39M.