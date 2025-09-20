Dagens Ratio1 livepris er 0.788998 USD. Spor prisoppdateringer for R1 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk R1 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ratio1 livepris er 0.788998 USD. Spor prisoppdateringer for R1 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk R1 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ratio1 Pris (R1)

1 R1 til USD livepris:

$0.788998
$0.788998$0.788998
-2.00%1D
USD
Ratio1 (R1) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:45:52 (UTC+8)

Ratio1 (R1) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.766494
$ 0.766494$ 0.766494
24 timer lav
$ 0.805149
$ 0.805149$ 0.805149
24 timer høy

$ 0.766494
$ 0.766494$ 0.766494

$ 0.805149
$ 0.805149$ 0.805149

$ 9.04
$ 9.04$ 9.04

$ 0.751388
$ 0.751388$ 0.751388

+0.02%

-2.00%

-43.44%

-43.44%

Ratio1 (R1) sanntidsprisen er $0.788998. I løpet av de siste 24 timene har R1 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.766494 og et toppnivå på $ 0.805149, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til R1 er $ 9.04, mens den rekordlave prisen er $ 0.751388.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har R1 endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -2.00% over 24 timer og -43.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ratio1 (R1) Markedsinformasjon

$ 794.07K
$ 794.07K$ 794.07K

--
----

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

1.01M
1.01M 1.01M

4,330,348.272087509
4,330,348.272087509 4,330,348.272087509

Nåværende markedsverdi på Ratio1 er $ 794.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på R1 er 1.01M, med en total tilgang på 4330348.272087509. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.42M.

Ratio1 (R1) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ratio1 til USD ble $ -0.0161503770317673.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ratio1 til USD ble $ -0.4619718997.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ratio1 til USD ble $ -0.4860584307.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ratio1 til USD ble $ -3.6480134308792195.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0161503770317673-2.00%
30 dager$ -0.4619718997-58.55%
60 dager$ -0.4860584307-61.60%
90 dager$ -3.6480134308792195-82.21%

Hva er Ratio1 (R1)

Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.

Ratio1 (R1) Ressurs

Ratio1 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ratio1 (R1) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ratio1 (R1) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ratio1.

Sjekk Ratio1prisprognosen nå!

R1 til lokale valutaer

Ratio1 (R1) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ratio1 (R1) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om R1 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ratio1 (R1)

Hvor mye er Ratio1 (R1) verdt i dag?
Live R1 prisen i USD er 0.788998 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende R1-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på R1 til USD er $ 0.788998. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ratio1?
Markedsverdien for R1 er $ 794.07K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av R1?
Den sirkulerende forsyningen av R1 er 1.01M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forR1 ?
R1 oppnådde en ATH-pris på 9.04 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på R1?
R1 så en ATL-pris på 0.751388 USD.
Hva er handelsvolumet til R1?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for R1 er -- USD.
Vil R1 gå høyere i år?
R1 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut R1 prisprognosen for en mer grundig analyse.
