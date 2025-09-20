Ratio1 (R1) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.766494 $ 0.766494 $ 0.766494 24 timer lav $ 0.805149 $ 0.805149 $ 0.805149 24 timer høy 24 timer lav $ 0.766494$ 0.766494 $ 0.766494 24 timer høy $ 0.805149$ 0.805149 $ 0.805149 All Time High $ 9.04$ 9.04 $ 9.04 Laveste pris $ 0.751388$ 0.751388 $ 0.751388 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -2.00% Prisendring (7D) -43.44% Prisendring (7D) -43.44%

Ratio1 (R1) sanntidsprisen er $0.788998. I løpet av de siste 24 timene har R1 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.766494 og et toppnivå på $ 0.805149, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til R1 er $ 9.04, mens den rekordlave prisen er $ 0.751388.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har R1 endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -2.00% over 24 timer og -43.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ratio1 (R1) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 794.07K$ 794.07K $ 794.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Opplagsforsyning 1.01M 1.01M 1.01M Total forsyning 4,330,348.272087509 4,330,348.272087509 4,330,348.272087509

Nåværende markedsverdi på Ratio1 er $ 794.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på R1 er 1.01M, med en total tilgang på 4330348.272087509. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.42M.