Petunia (PETUNIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00651603$ 0.00651603 $ 0.00651603 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.29% Prisendring (1D) -3.09% Prisendring (7D) -27.31% Prisendring (7D) -27.31%

Petunia (PETUNIA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PETUNIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PETUNIA er $ 0.00651603, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PETUNIA endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, -3.09% over 24 timer og -27.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Petunia (PETUNIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 110.74K$ 110.74K $ 110.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 110.74K$ 110.74K $ 110.74K Opplagsforsyning 999.87M 999.87M 999.87M Total forsyning 999,874,417.0 999,874,417.0 999,874,417.0

Nåværende markedsverdi på Petunia er $ 110.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PETUNIA er 999.87M, med en total tilgang på 999874417.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 110.74K.