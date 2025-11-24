OpenUSDT pris i dag

Sanntids OpenUSDT (OUSDT) pris i dag er $ 0.998992, med en 0.08% endring de siste 24 timene. Nåværende OUSDT til USD konverteringssats er $ 0.998992 per OUSDT.

OpenUSDT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,145,563, med en sirkulerende forsyning på 2.15M OUSDT. I løpet av de siste 24 timene OUSDT har den blitt handlet mellom $ 0.997918(laveste) og $ 1.001 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.011, mens tidenes laveste notering var $ 0.977021.

Kortsiktig har OUSDT beveget seg -0.02% i løpet av den siste timen og -0.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

OpenUSDT (OUSDT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Opplagsforsyning 2.15M 2.15M 2.15M Total forsyning 2,147,161.967653 2,147,161.967653 2,147,161.967653

Nåværende markedsverdi på OpenUSDT er $ 2.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OUSDT er 2.15M, med en total tilgang på 2147161.967653. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.15M.