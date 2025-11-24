Sanntids ODIN Tools (ODIN) pris i dag er $ 0.00257076, med en 1.95% endring de siste 24 timene. Nåværende ODIN til USD konverteringssats er $ 0.00257076 per ODIN.

ODIN Tools rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 191,552, med en sirkulerende forsyning på 74.51M ODIN. I løpet av de siste 24 timene ODIN har den blitt handlet mellom $ 0.00250267(laveste) og $ 0.00262763 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00779732, mens tidenes laveste notering var $ 0.00163752.

Kortsiktig har ODIN beveget seg +0.03% i løpet av den siste timen og +6.92% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ODIN Tools (ODIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 191.55K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 236.54K Opplagsforsyning 74.51M Total forsyning 92,011,779.59257782

