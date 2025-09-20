Noodle (NOODLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01857687$ 0.01857687 $ 0.01857687 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -5.57% Prisendring (7D) -24.30% Prisendring (7D) -24.30%

Noodle (NOODLE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NOODLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOODLE er $ 0.01857687, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOODLE endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -5.57% over 24 timer og -24.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Noodle (NOODLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 325.89K$ 325.89K $ 325.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 325.89K$ 325.89K $ 325.89K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,998,303.39 999,998,303.39 999,998,303.39

Nåværende markedsverdi på Noodle er $ 325.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOODLE er 1000.00M, med en total tilgang på 999998303.39. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 325.89K.