Nafter (NAFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.365373$ 0.365373 $ 0.365373 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -2.49% Prisendring (7D) +6.26% Prisendring (7D) +6.26%

Nafter (NAFT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NAFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAFT er $ 0.365373, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAFT endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -2.49% over 24 timer og +6.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nafter (NAFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 198.00K$ 198.00K $ 198.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 448.77K$ 448.77K $ 448.77K Opplagsforsyning 441.20M 441.20M 441.20M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nafter er $ 198.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NAFT er 441.20M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 448.77K.