Dagens Nafter livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NAFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NAFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nafter livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NAFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NAFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NAFT

NAFT Prisinformasjon

NAFT Offisiell nettside

NAFT tokenomics

NAFT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Nafter Logo

Nafter Pris (NAFT)

Ikke oppført

1 NAFT til USD livepris:

$0.00044877
$0.00044877$0.00044877
-2.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Nafter (NAFT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:33:07 (UTC+8)

Nafter (NAFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.365373
$ 0.365373$ 0.365373

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-2.49%

+6.26%

+6.26%

Nafter (NAFT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NAFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAFT er $ 0.365373, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAFT endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -2.49% over 24 timer og +6.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nafter (NAFT) Markedsinformasjon

$ 198.00K
$ 198.00K$ 198.00K

--
----

$ 448.77K
$ 448.77K$ 448.77K

441.20M
441.20M 441.20M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nafter er $ 198.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NAFT er 441.20M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 448.77K.

Nafter (NAFT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nafter til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nafter til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nafter til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nafter til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.49%
30 dager$ 0+7.69%
60 dager$ 0+28.24%
90 dager$ 0--

Hva er Nafter (NAFT)

The Nafter platform will belong to ALL creators and their fans. We will be supporting all forms of content. We look to be the NFT content platform on blockchain for all mainstream and up and coming influencers and creators. Nafter allows creators to seamlessly snap, post & mint their content directly from their smartphone in a way never done before!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nafter (NAFT) Ressurs

Offisiell nettside

Nafter Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nafter (NAFT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nafter (NAFT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nafter.

Sjekk Nafterprisprognosen nå!

NAFT til lokale valutaer

Nafter (NAFT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nafter (NAFT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NAFT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nafter (NAFT)

Hvor mye er Nafter (NAFT) verdt i dag?
Live NAFT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NAFT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NAFT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nafter?
Markedsverdien for NAFT er $ 198.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NAFT?
Den sirkulerende forsyningen av NAFT er 441.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNAFT ?
NAFT oppnådde en ATH-pris på 0.365373 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NAFT?
NAFT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NAFT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NAFT er -- USD.
Vil NAFT gå høyere i år?
NAFT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NAFT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:33:07 (UTC+8)

Nafter (NAFT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.