MOONDOGE pris i dag

Sanntids MOONDOGE (MOONDOGE) pris i dag er $ 0.00003781, med en 0.09% endring de siste 24 timene. Nåværende MOONDOGE til USD konverteringssats er $ 0.00003781 per MOONDOGE.

MOONDOGE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 37,765, med en sirkulerende forsyning på 998.81M MOONDOGE. I løpet av de siste 24 timene MOONDOGE har den blitt handlet mellom $ 0.00003723(laveste) og $ 0.00003823 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01037486, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000366.

Kortsiktig har MOONDOGE beveget seg -0.84% i løpet av den siste timen og -7.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MOONDOGE (MOONDOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.77K$ 37.77K $ 37.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.77K$ 37.77K $ 37.77K Opplagsforsyning 998.81M 998.81M 998.81M Total forsyning 998,806,816.98683 998,806,816.98683 998,806,816.98683

