Mona Arcane (MONA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0148579 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -2.50% Prisendring (7D) -16.24%

Mona Arcane (MONA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MONA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONA er $ 0.0148579, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONA endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -2.50% over 24 timer og -16.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mona Arcane (MONA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.19K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.19K Opplagsforsyning 999.72M Total forsyning 999,724,968.813438

Nåværende markedsverdi på Mona Arcane er $ 71.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONA er 999.72M, med en total tilgang på 999724968.813438. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.19K.