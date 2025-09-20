Metacade (MCADE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01166636 24 timer høy $ 0.0128571 All Time High $ 0.04720046 Laveste pris $ 0.00456835 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) -9.07% Prisendring (7D) -12.41%

Metacade (MCADE) sanntidsprisen er $0.01165797. I løpet av de siste 24 timene har MCADE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01166636 og et toppnivå på $ 0.0128571, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MCADE er $ 0.04720046, mens den rekordlave prisen er $ 0.00456835.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MCADE endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -9.07% over 24 timer og -12.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Metacade (MCADE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.05M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.33M Opplagsforsyning 1.72B Total forsyning 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Metacade er $ 20.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MCADE er 1.72B, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.33M.