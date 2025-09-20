MASQ (MASQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.06484 $ 0.06484 $ 0.06484 24 timer lav $ 0.069083 $ 0.069083 $ 0.069083 24 timer høy 24 timer lav $ 0.06484$ 0.06484 $ 0.06484 24 timer høy $ 0.069083$ 0.069083 $ 0.069083 All Time High $ 0.736361$ 0.736361 $ 0.736361 Laveste pris $ 0.02136501$ 0.02136501 $ 0.02136501 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) +0.67% Prisendring (7D) -14.67% Prisendring (7D) -14.67%

MASQ (MASQ) sanntidsprisen er $0.067682. I løpet av de siste 24 timene har MASQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06484 og et toppnivå på $ 0.069083, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MASQ er $ 0.736361, mens den rekordlave prisen er $ 0.02136501.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MASQ endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, +0.67% over 24 timer og -14.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MASQ (MASQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Opplagsforsyning 34.38M 34.38M 34.38M Total forsyning 37,500,000.0 37,500,000.0 37,500,000.0

Nåværende markedsverdi på MASQ er $ 2.33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MASQ er 34.38M, med en total tilgang på 37500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.54M.