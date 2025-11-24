MAGA Hat pris i dag

Sanntids MAGA Hat (MAGA) pris i dag er $ 0.0000031, med en 2.59% endring de siste 24 timene. Nåværende MAGA til USD konverteringssats er $ 0.0000031 per MAGA.

MAGA Hat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,270,151, med en sirkulerende forsyning på 410.29B MAGA. I løpet av de siste 24 timene MAGA har den blitt handlet mellom $ 0.00000299(laveste) og $ 0.00000312 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00073793, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000286.

Kortsiktig har MAGA beveget seg +0.23% i løpet av den siste timen og -19.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MAGA Hat (MAGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Opplagsforsyning 410.29B 410.29B 410.29B Total forsyning 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934

