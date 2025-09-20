Liquid RON (LRON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.513088 24 timer lav $ 0.540142 24 timer høy All Time High $ 0.782788 Laveste pris $ 0.408063 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -4.34% Prisendring (7D) -7.52%

Liquid RON (LRON) sanntidsprisen er $0.514171. I løpet av de siste 24 timene har LRON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.513088 og et toppnivå på $ 0.540142, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LRON er $ 0.782788, mens den rekordlave prisen er $ 0.408063.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LRON endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -4.34% over 24 timer og -7.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Liquid RON (LRON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.20M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.20M Opplagsforsyning 6.23M Total forsyning 6,234,530.347782217

Nåværende markedsverdi på Liquid RON er $ 3.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LRON er 6.23M, med en total tilgang på 6234530.347782217. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.20M.