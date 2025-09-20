Last USD (USDXL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.983874 $ 0.983874 $ 0.983874 24 timer lav $ 0.997586 $ 0.997586 $ 0.997586 24 timer høy 24 timer lav $ 0.983874$ 0.983874 $ 0.983874 24 timer høy $ 0.997586$ 0.997586 $ 0.997586 All Time High $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 Laveste pris $ 0.92128$ 0.92128 $ 0.92128 Prisendring (1H) +0.34% Prisendring (1D) -0.29% Prisendring (7D) -1.11% Prisendring (7D) -1.11%

Last USD (USDXL) sanntidsprisen er $0.99017. I løpet av de siste 24 timene har USDXL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.983874 og et toppnivå på $ 0.997586, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDXL er $ 1.051, mens den rekordlave prisen er $ 0.92128.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDXL endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, -0.29% over 24 timer og -1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Last USD (USDXL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 88.15B$ 88.15B $ 88.15B Opplagsforsyning 3.20M 3.20M 3.20M Total forsyning 88,002,396,218.76392 88,002,396,218.76392 88,002,396,218.76392

Nåværende markedsverdi på Last USD er $ 3.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDXL er 3.20M, med en total tilgang på 88002396218.76392. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 88.15B.