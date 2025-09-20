KRWO (KRWO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00071359 24 timer lav $ 0.00072359 24 timer høy All Time High $ 0.00076113 Laveste pris $ 0.00065821 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) -0.78% Prisendring (7D) -0.73%

KRWO (KRWO) sanntidsprisen er $0.0007161. I løpet av de siste 24 timene har KRWO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00071359 og et toppnivå på $ 0.00072359, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KRWO er $ 0.00076113, mens den rekordlave prisen er $ 0.00065821.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KRWO endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -0.78% over 24 timer og -0.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KRWO (KRWO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.54K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.54K Opplagsforsyning 20.30M Total forsyning 20,300,000.0

Nåværende markedsverdi på KRWO er $ 14.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KRWO er 20.30M, med en total tilgang på 20300000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.54K.