Kinka (XNK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3,646.79 $ 3,646.79 $ 3,646.79 24 timer lav $ 3,688.23 $ 3,688.23 $ 3,688.23 24 timer høy 24 timer lav $ 3,646.79$ 3,646.79 $ 3,646.79 24 timer høy $ 3,688.23$ 3,688.23 $ 3,688.23 All Time High $ 4,846.93$ 4,846.93 $ 4,846.93 Laveste pris $ 221.86$ 221.86 $ 221.86 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.72% Prisendring (7D) +1.18% Prisendring (7D) +1.18%

Kinka (XNK) sanntidsprisen er $3,688.1. I løpet av de siste 24 timene har XNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3,646.79 og et toppnivå på $ 3,688.23, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XNK er $ 4,846.93, mens den rekordlave prisen er $ 221.86.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XNK endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.72% over 24 timer og +1.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kinka (XNK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Opplagsforsyning 482.00 482.00 482.00 Total forsyning 482.0 482.0 482.0

Nåværende markedsverdi på Kinka er $ 1.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XNK er 482.00, med en total tilgang på 482.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.78M.