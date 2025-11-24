Hyve pris i dag

Sanntids Hyve (HYVE) pris i dag er $ 0.00128306, med en 28.07% endring de siste 24 timene. Nåværende HYVE til USD konverteringssats er $ 0.00128306 per HYVE.

Hyve rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 97,511, med en sirkulerende forsyning på 76.27M HYVE. I løpet av de siste 24 timene HYVE har den blitt handlet mellom $ 0.00127629(laveste) og $ 0.0018937 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.756865, mens tidenes laveste notering var $ 0.00127629.

Kortsiktig har HYVE beveget seg +0.39% i løpet av den siste timen og -32.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hyve (HYVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 97.51K$ 97.51K $ 97.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 127.85K$ 127.85K $ 127.85K Opplagsforsyning 76.27M 76.27M 76.27M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

