HotKeySwap pris i dag

Sanntids HotKeySwap (HOTKEY) pris i dag er $ 0.00172606, med en 0.95% endring de siste 24 timene. Nåværende HOTKEY til USD konverteringssats er $ 0.00172606 per HOTKEY.

HotKeySwap rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 163,934, med en sirkulerende forsyning på 95.00M HOTKEY. I løpet av de siste 24 timene HOTKEY har den blitt handlet mellom $ 0.00170187(laveste) og $ 0.00177072 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.581112, mens tidenes laveste notering var $ 0.00167461.

Kortsiktig har HOTKEY beveget seg -1.31% i løpet av den siste timen og -15.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

HotKeySwap (HOTKEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 163.93K$ 163.93K $ 163.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 163.93K$ 163.93K $ 163.93K Opplagsforsyning 95.00M 95.00M 95.00M Total forsyning 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HotKeySwap er $ 163.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOTKEY er 95.00M, med en total tilgang på 95000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 163.93K.