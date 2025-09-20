Helio (HELIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00493753$ 0.00493753 $ 0.00493753 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -3.87% Prisendring (1D) -5.20% Prisendring (7D) -6.56% Prisendring (7D) -6.56%

Helio (HELIO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HELIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HELIO er $ 0.00493753, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HELIO endret seg med -3.87% i løpet av den siste timen, -5.20% over 24 timer og -6.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Helio (HELIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 126.82K$ 126.82K $ 126.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 126.82K$ 126.82K $ 126.82K Opplagsforsyning 926.22M 926.22M 926.22M Total forsyning 926,215,372.55832 926,215,372.55832 926,215,372.55832

Nåværende markedsverdi på Helio er $ 126.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HELIO er 926.22M, med en total tilgang på 926215372.55832. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 126.82K.