GPU ai Rich (RICH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02628079$ 0.02628079 $ 0.02628079 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -2.65% Prisendring (7D) -2.18% Prisendring (7D) -2.18%

GPU ai Rich (RICH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RICH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RICH er $ 0.02628079, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RICH endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -2.65% over 24 timer og -2.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GPU ai Rich (RICH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 383.38K$ 383.38K $ 383.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 383.38K$ 383.38K $ 383.38K Opplagsforsyning 969.06M 969.06M 969.06M Total forsyning 969,061,519.484149 969,061,519.484149 969,061,519.484149

Nåværende markedsverdi på GPU ai Rich er $ 383.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RICH er 969.06M, med en total tilgang på 969061519.484149. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 383.38K.