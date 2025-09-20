Dagens Gotti Token livepris er 24.74 USD. Spor prisoppdateringer for GOTTI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOTTI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gotti Token livepris er 24.74 USD. Spor prisoppdateringer for GOTTI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOTTI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GOTTI

GOTTI Prisinformasjon

GOTTI Offisiell nettside

GOTTI tokenomics

GOTTI Prisprognose

Gotti Token Logo

Gotti Token Pris (GOTTI)

Ikke oppført

1 GOTTI til USD livepris:

$24.74
$24.74$24.74
-3.70%1D
USD
Gotti Token (GOTTI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:39:06 (UTC+8)

Gotti Token (GOTTI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 24.56
$ 24.56$ 24.56
24 timer lav
$ 25.73
$ 25.73$ 25.73
24 timer høy

$ 24.56
$ 24.56$ 24.56

$ 25.73
$ 25.73$ 25.73

$ 4,141.09
$ 4,141.09$ 4,141.09

$ 23.6
$ 23.6$ 23.6

-0.50%

-3.75%

-13.07%

-13.07%

Gotti Token (GOTTI) sanntidsprisen er $24.74. I løpet av de siste 24 timene har GOTTI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 24.56 og et toppnivå på $ 25.73, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOTTI er $ 4,141.09, mens den rekordlave prisen er $ 23.6.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOTTI endret seg med -0.50% i løpet av den siste timen, -3.75% over 24 timer og -13.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gotti Token (GOTTI) Markedsinformasjon

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

50.00K
50.00K 50.00K

50,000.0
50,000.0 50,000.0

Nåværende markedsverdi på Gotti Token er $ 1.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOTTI er 50.00K, med en total tilgang på 50000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.24M.

Gotti Token (GOTTI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Gotti Token til USD ble $ -0.96452634350556.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Gotti Token til USD ble $ -2.7699250360.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Gotti Token til USD ble $ -10.7067100080.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Gotti Token til USD ble $ -1.31242387386669.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.96452634350556-3.75%
30 dager$ -2.7699250360-11.19%
60 dager$ -10.7067100080-43.27%
90 dager$ -1.31242387386669-5.03%

Hva er Gotti Token (GOTTI)

Gotti is the gold standard of tokens. 420x more rare than 1 Bitcoin. We are the premiere store of wealth on the Solana Blockchain.

Gotti Token (GOTTI) Ressurs

Offisiell nettside

Gotti Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gotti Token (GOTTI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gotti Token (GOTTI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gotti Token.

Sjekk Gotti Tokenprisprognosen nå!

GOTTI til lokale valutaer

Gotti Token (GOTTI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gotti Token (GOTTI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GOTTI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Gotti Token (GOTTI)

Hvor mye er Gotti Token (GOTTI) verdt i dag?
Live GOTTI prisen i USD er 24.74 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GOTTI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GOTTI til USD er $ 24.74. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gotti Token?
Markedsverdien for GOTTI er $ 1.24M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GOTTI?
Den sirkulerende forsyningen av GOTTI er 50.00K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGOTTI ?
GOTTI oppnådde en ATH-pris på 4,141.09 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GOTTI?
GOTTI så en ATL-pris på 23.6 USD.
Hva er handelsvolumet til GOTTI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GOTTI er -- USD.
Vil GOTTI gå høyere i år?
GOTTI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GOTTI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:39:06 (UTC+8)

Gotti Token (GOTTI) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.