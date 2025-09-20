Gotti Token (GOTTI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 24.56 24 timer høy $ 25.73 All Time High $ 4,141.09 Laveste pris $ 23.6 Prisendring (1H) -0.50% Prisendring (1D) -3.75% Prisendring (7D) -13.07%

Gotti Token (GOTTI) sanntidsprisen er $24.74. I løpet av de siste 24 timene har GOTTI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 24.56 og et toppnivå på $ 25.73, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOTTI er $ 4,141.09, mens den rekordlave prisen er $ 23.6.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOTTI endret seg med -0.50% i løpet av den siste timen, -3.75% over 24 timer og -13.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gotti Token (GOTTI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.24M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.24M Opplagsforsyning 50.00K Total forsyning 50,000.0

Nåværende markedsverdi på Gotti Token er $ 1.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOTTI er 50.00K, med en total tilgang på 50000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.24M.