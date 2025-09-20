Gas (GAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 3.24 24 timer høy $ 3.37 All Time High $ 91.94 Laveste pris $ 0.621309 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -3.31% Prisendring (7D) -4.20%

Gas (GAS) sanntidsprisen er $3.25. I løpet av de siste 24 timene har GAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.24 og et toppnivå på $ 3.37, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAS er $ 91.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.621309.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAS endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -3.31% over 24 timer og -4.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gas (GAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 211.49M$ 211.49M $ 211.49M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 211.49M$ 211.49M $ 211.49M Opplagsforsyning 65.09M 65.09M 65.09M Total forsyning 65,093,580.54427269 65,093,580.54427269 65,093,580.54427269

Nåværende markedsverdi på Gas er $ 211.49M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAS er 65.09M, med en total tilgang på 65093580.54427269. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 211.49M.