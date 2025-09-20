Ethos Reserve Note (ERN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.898889 $ 0.898889 $ 0.898889 24 timer lav $ 0.912586 $ 0.912586 $ 0.912586 24 timer høy 24 timer lav $ 0.898889$ 0.898889 $ 0.898889 24 timer høy $ 0.912586$ 0.912586 $ 0.912586 All Time High $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Laveste pris $ 0.895949$ 0.895949 $ 0.895949 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -0.67% Prisendring (7D) -6.46% Prisendring (7D) -6.46%

Ethos Reserve Note (ERN) sanntidsprisen er $0.906449. I løpet av de siste 24 timene har ERN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.898889 og et toppnivå på $ 0.912586, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ERN er $ 1.12, mens den rekordlave prisen er $ 0.895949.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ERN endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -0.67% over 24 timer og -6.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethos Reserve Note (ERN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 62.37K$ 62.37K $ 62.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 62.37K$ 62.37K $ 62.37K Opplagsforsyning 68.81K 68.81K 68.81K Total forsyning 68,805.77825445576 68,805.77825445576 68,805.77825445576

Nåværende markedsverdi på Ethos Reserve Note er $ 62.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ERN er 68.81K, med en total tilgang på 68805.77825445576. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.37K.