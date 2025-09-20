DOGE ROCKET (ROCKET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003606 $ 0.00003606 $ 0.00003606 24 timer lav $ 0.00003709 $ 0.00003709 $ 0.00003709 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003606$ 0.00003606 $ 0.00003606 24 timer høy $ 0.00003709$ 0.00003709 $ 0.00003709 All Time High $ 0.00175027$ 0.00175027 $ 0.00175027 Laveste pris $ 0.00001392$ 0.00001392 $ 0.00001392 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -1.32% Prisendring (7D) +14.68% Prisendring (7D) +14.68%

DOGE ROCKET (ROCKET) sanntidsprisen er $0.00003624. I løpet av de siste 24 timene har ROCKET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003606 og et toppnivå på $ 0.00003709, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROCKET er $ 0.00175027, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001392.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROCKET endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -1.32% over 24 timer og +14.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOGE ROCKET (ROCKET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.31K$ 36.31K $ 36.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.31K$ 36.31K $ 36.31K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DOGE ROCKET er $ 36.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROCKET er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.31K.