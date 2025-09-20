Dagens Dayhub livepris er 0.00584532 USD. Spor prisoppdateringer for DAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dayhub livepris er 0.00584532 USD. Spor prisoppdateringer for DAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 DAY til USD livepris:

$0.00585121
$0.00585121
-1.00%1D
USD
Dayhub (DAY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:07:16 (UTC+8)

Dayhub (DAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00582761
$ 0.00582761
24 timer lav
$ 0.0059148
$ 0.0059148
24 timer høy

$ 0.00582761
$ 0.00582761

$ 0.0059148
$ 0.0059148

$ 0.00758727
$ 0.00758727

$ 0.00549307
$ 0.00549307

-0.08%

-1.10%

-2.20%

-2.20%

Dayhub (DAY) sanntidsprisen er $0.00584532. I løpet av de siste 24 timene har DAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00582761 og et toppnivå på $ 0.0059148, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAY er $ 0.00758727, mens den rekordlave prisen er $ 0.00549307.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAY endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -1.10% over 24 timer og -2.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dayhub (DAY) Markedsinformasjon

$ 2.81M
$ 2.81M

--
--

$ 4.78M
$ 4.78M

479.49M
479.49M

817,298,464.458259
817,298,464.458259

Nåværende markedsverdi på Dayhub er $ 2.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAY er 479.49M, med en total tilgang på 817298464.458259. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.78M.

Dayhub (DAY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dayhub til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dayhub til USD ble $ -0.0003752613.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dayhub til USD ble $ -0.0006465794.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dayhub til USD ble $ -0.0004595321195359164.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.10%
30 dager$ -0.0003752613-6.41%
60 dager$ -0.0006465794-11.06%
90 dager$ -0.0004595321195359164-7.28%

Hva er Dayhub (DAY)

Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm’s guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Dayhub (DAY) Ressurs

Dayhub Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dayhub (DAY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dayhub (DAY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dayhub.

DAY til lokale valutaer

Dayhub (DAY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dayhub (DAY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DAY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dayhub (DAY)

Hvor mye er Dayhub (DAY) verdt i dag?
Live DAY prisen i USD er 0.00584532 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DAY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DAY til USD er $ 0.00584532. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dayhub?
Markedsverdien for DAY er $ 2.81M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DAY?
Den sirkulerende forsyningen av DAY er 479.49M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDAY ?
DAY oppnådde en ATH-pris på 0.00758727 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DAY?
DAY så en ATL-pris på 0.00549307 USD.
Hva er handelsvolumet til DAY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DAY er -- USD.
Vil DAY gå høyere i år?
DAY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DAY prisprognosen for en mer grundig analyse.
