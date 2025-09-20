Dayhub (DAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00582761 24 timer høy $ 0.0059148 All Time High $ 0.00758727 Laveste pris $ 0.00549307 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -1.10% Prisendring (7D) -2.20%

Dayhub (DAY) sanntidsprisen er $0.00584532. I løpet av de siste 24 timene har DAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00582761 og et toppnivå på $ 0.0059148, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAY er $ 0.00758727, mens den rekordlave prisen er $ 0.00549307.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAY endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -1.10% over 24 timer og -2.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dayhub (DAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.81M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.78M Opplagsforsyning 479.49M Total forsyning 817,298,464.458259

Nåværende markedsverdi på Dayhub er $ 2.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAY er 479.49M, med en total tilgang på 817298464.458259. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.78M.