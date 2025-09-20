CyberFi (CFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.194125 $ 0.194125 $ 0.194125 24 timer lav $ 0.21963 $ 0.21963 $ 0.21963 24 timer høy 24 timer lav $ 0.194125$ 0.194125 $ 0.194125 24 timer høy $ 0.21963$ 0.21963 $ 0.21963 All Time High $ 76.41$ 76.41 $ 76.41 Laveste pris $ 0.068245$ 0.068245 $ 0.068245 Prisendring (1H) -0.46% Prisendring (1D) -1.67% Prisendring (7D) -8.05% Prisendring (7D) -8.05%

CyberFi (CFI) sanntidsprisen er $0.196237. I løpet av de siste 24 timene har CFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.194125 og et toppnivå på $ 0.21963, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CFI er $ 76.41, mens den rekordlave prisen er $ 0.068245.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CFI endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -1.67% over 24 timer og -8.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CyberFi (CFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 319.41K$ 319.41K $ 319.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 470.97K$ 470.97K $ 470.97K Opplagsforsyning 1.63M 1.63M 1.63M Total forsyning 2,400,000.0 2,400,000.0 2,400,000.0

Nåværende markedsverdi på CyberFi er $ 319.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CFI er 1.63M, med en total tilgang på 2400000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 470.97K.