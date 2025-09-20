Convertible JPY Token (CJPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00574873, 24 timer høy $ 0.00585675, All Time High $ 0.00736362, Laveste pris $ 0.00134328, Prisendring (1H) -1.13%, Prisendring (1D) -1.63%, Prisendring (7D) -3.88%

Convertible JPY Token (CJPY) sanntidsprisen er $0.00575228. I løpet av de siste 24 timene har CJPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00574873 og et toppnivå på $ 0.00585675, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CJPY er $ 0.00736362, mens den rekordlave prisen er $ 0.00134328.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CJPY endret seg med -1.13% i løpet av den siste timen, -1.63% over 24 timer og -3.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Convertible JPY Token (CJPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.22M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 1.22M, Opplagsforsyning 212.62M, Total forsyning 212,623,613.256298

Nåværende markedsverdi på Convertible JPY Token er $ 1.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CJPY er 212.62M, med en total tilgang på 212623613.256298. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.22M.