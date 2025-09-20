buidl (BUIDL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00111101 $ 0.00111101 $ 0.00111101 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00111101$ 0.00111101 $ 0.00111101 All Time High $ 0.01813282$ 0.01813282 $ 0.01813282 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.32% Prisendring (1D) -15.33% Prisendring (7D) -18.64% Prisendring (7D) -18.64%

buidl (BUIDL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BUIDL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00111101, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUIDL er $ 0.01813282, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUIDL endret seg med +1.32% i løpet av den siste timen, -15.33% over 24 timer og -18.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

buidl (BUIDL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 940.17K$ 940.17K $ 940.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 940.17K$ 940.17K $ 940.17K Opplagsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Total forsyning 999,880,915.215244 999,880,915.215244 999,880,915.215244

Nåværende markedsverdi på buidl er $ 940.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUIDL er 999.88M, med en total tilgang på 999880915.215244. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 940.17K.