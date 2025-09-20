Birddog (BIRDDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0000177$ 0.0000177 $ 0.0000177 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.32% Prisendring (7D) -19.58% Prisendring (7D) -19.58%

Birddog (BIRDDOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BIRDDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIRDDOG er $ 0.0000177, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIRDDOG endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.32% over 24 timer og -19.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Birddog (BIRDDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 202.28K$ 202.28K $ 202.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 202.28K$ 202.28K $ 202.28K Opplagsforsyning 420.00B 420.00B 420.00B Total forsyning 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Birddog er $ 202.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIRDDOG er 420.00B, med en total tilgang på 420000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 202.28K.