Beeper Coin (BEEPER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00015742 24 timer høy $ 0.00016356 All Time High $ 0.00131263 Laveste pris $ 0.00015704 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +2.03% Prisendring (7D) -16.71%

Beeper Coin (BEEPER) sanntidsprisen er $0.00016118. I løpet av de siste 24 timene har BEEPER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00015742 og et toppnivå på $ 0.00016356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEEPER er $ 0.00131263, mens den rekordlave prisen er $ 0.00015704.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEEPER endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +2.03% over 24 timer og -16.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Beeper Coin (BEEPER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.61M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.61M Opplagsforsyning 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Beeper Coin er $ 1.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEEPER er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.61M.