Dagens BALTO livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BALTO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BALTO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BALTO Pris (BALTO)

1 BALTO til USD livepris:

--
----
-2.20%1D
USD
BALTO (BALTO) Live prisdiagram
BALTO (BALTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-2.24%

-7.92%

-7.92%

BALTO (BALTO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BALTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BALTO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BALTO endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -2.24% over 24 timer og -7.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BALTO (BALTO) Markedsinformasjon

$ 207.11K
$ 207.11K$ 207.11K

--
----

$ 207.11K
$ 207.11K$ 207.11K

359.02B
359.02B 359.02B

359,015,678,856.0
359,015,678,856.0 359,015,678,856.0

Nåværende markedsverdi på BALTO er $ 207.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BALTO er 359.02B, med en total tilgang på 359015678856.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 207.11K.

BALTO (BALTO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BALTO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BALTO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BALTO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BALTO til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.24%
30 dager$ 0-34.41%
60 dager$ 0+27.16%
90 dager$ 0--

Hva er BALTO (BALTO)

Balto memetoken is inspired by the legendary sled dog, Balto, who braved the harshest conditions to deliver life-saving medicine. Just like its namesake, Balto is here to lead the pack in the crypto world with courage and determination! Balto embodies the spirit of bravery and resilience, making it a symbol of hope and strength in the crypto community. Read more about who was BALTO in real life on https://en.wikipedia.org/wiki/Balto

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BALTO (BALTO) Ressurs

Offisiell nettside

BALTO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BALTO (BALTO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BALTO (BALTO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BALTO.

Sjekk BALTOprisprognosen nå!

BALTO til lokale valutaer

BALTO (BALTO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BALTO (BALTO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BALTO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BALTO (BALTO)

Hvor mye er BALTO (BALTO) verdt i dag?
Live BALTO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BALTO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BALTO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BALTO?
Markedsverdien for BALTO er $ 207.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BALTO?
Den sirkulerende forsyningen av BALTO er 359.02B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBALTO ?
BALTO oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BALTO?
BALTO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BALTO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BALTO er -- USD.
Vil BALTO gå høyere i år?
BALTO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BALTO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.