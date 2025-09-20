Dagens ASYNCHRONUS by Virtuals livepris er 0.00067136 USD. Spor prisoppdateringer for ASYNC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASYNC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ASYNCHRONUS by Virtuals livepris er 0.00067136 USD. Spor prisoppdateringer for ASYNC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASYNC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ASYNC

ASYNC Prisinformasjon

ASYNC teknisk dokument

ASYNC Offisiell nettside

ASYNC tokenomics

ASYNC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

ASYNCHRONUS by Virtuals Logo

ASYNCHRONUS by Virtuals Pris (ASYNC)

Ikke oppført

1 ASYNC til USD livepris:

$0.00067136
$0.00067136$0.00067136
-19.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:33:43 (UTC+8)

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00066558
$ 0.00066558$ 0.00066558
24 timer lav
$ 0.00083105
$ 0.00083105$ 0.00083105
24 timer høy

$ 0.00066558
$ 0.00066558$ 0.00066558

$ 0.00083105
$ 0.00083105$ 0.00083105

$ 0.00452434
$ 0.00452434$ 0.00452434

$ 0.00028554
$ 0.00028554$ 0.00028554

+0.40%

-19.21%

-14.85%

-14.85%

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) sanntidsprisen er $0.00067136. I løpet av de siste 24 timene har ASYNC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00066558 og et toppnivå på $ 0.00083105, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASYNC er $ 0.00452434, mens den rekordlave prisen er $ 0.00028554.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASYNC endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, -19.21% over 24 timer og -14.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Markedsinformasjon

$ 436.11K
$ 436.11K$ 436.11K

--
----

$ 666.67K
$ 666.67K$ 666.67K

654.16M
654.16M 654.16M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ASYNCHRONUS by Virtuals er $ 436.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASYNC er 654.16M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 666.67K.

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ASYNCHRONUS by Virtuals til USD ble $ -0.000159688416171333.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ASYNCHRONUS by Virtuals til USD ble $ -0.0003414917.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ASYNCHRONUS by Virtuals til USD ble $ -0.0001929273.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ASYNCHRONUS by Virtuals til USD ble $ -0.0000104340196629005.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000159688416171333-19.21%
30 dager$ -0.0003414917-50.86%
60 dager$ -0.0001929273-28.73%
90 dager$ -0.0000104340196629005-1.53%

Hva er ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

ASYNCHRONUS by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ASYNCHRONUS by Virtuals.

Sjekk ASYNCHRONUS by Virtualsprisprognosen nå!

ASYNC til lokale valutaer

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASYNC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

Hvor mye er ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) verdt i dag?
Live ASYNC prisen i USD er 0.00067136 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ASYNC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ASYNC til USD er $ 0.00067136. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ASYNCHRONUS by Virtuals?
Markedsverdien for ASYNC er $ 436.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ASYNC?
Den sirkulerende forsyningen av ASYNC er 654.16M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASYNC ?
ASYNC oppnådde en ATH-pris på 0.00452434 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ASYNC?
ASYNC så en ATL-pris på 0.00028554 USD.
Hva er handelsvolumet til ASYNC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASYNC er -- USD.
Vil ASYNC gå høyere i år?
ASYNC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASYNC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:33:43 (UTC+8)

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.