ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00066558 $ 0.00066558 $ 0.00066558 24 timer lav $ 0.00083105 $ 0.00083105 $ 0.00083105 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00066558$ 0.00066558 $ 0.00066558 24 timer høy $ 0.00083105$ 0.00083105 $ 0.00083105 All Time High $ 0.00452434$ 0.00452434 $ 0.00452434 Laveste pris $ 0.00028554$ 0.00028554 $ 0.00028554 Prisendring (1H) +0.40% Prisendring (1D) -19.21% Prisendring (7D) -14.85% Prisendring (7D) -14.85%

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) sanntidsprisen er $0.00067136. I løpet av de siste 24 timene har ASYNC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00066558 og et toppnivå på $ 0.00083105, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASYNC er $ 0.00452434, mens den rekordlave prisen er $ 0.00028554.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASYNC endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, -19.21% over 24 timer og -14.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 436.11K$ 436.11K $ 436.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 666.67K$ 666.67K $ 666.67K Opplagsforsyning 654.16M 654.16M 654.16M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ASYNCHRONUS by Virtuals er $ 436.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASYNC er 654.16M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 666.67K.