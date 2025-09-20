Alchemix (ALCX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 9.36 $ 9.36 $ 9.36 24 timer lav $ 9.95 $ 9.95 $ 9.95 24 timer høy 24 timer lav $ 9.36$ 9.36 $ 9.36 24 timer høy $ 9.95$ 9.95 $ 9.95 All Time High $ 2,066.2$ 2,066.2 $ 2,066.2 Laveste pris $ 6.57$ 6.57 $ 6.57 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -5.72% Prisendring (7D) -4.50% Prisendring (7D) -4.50%

Alchemix (ALCX) sanntidsprisen er $9.38. I løpet av de siste 24 timene har ALCX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 9.36 og et toppnivå på $ 9.95, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALCX er $ 2,066.2, mens den rekordlave prisen er $ 6.57.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALCX endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -5.72% over 24 timer og -4.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alchemix (ALCX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.27M$ 23.27M $ 23.27M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.91M$ 28.91M $ 28.91M Opplagsforsyning 2.48M 2.48M 2.48M Total forsyning 3,080,463.185806344 3,080,463.185806344 3,080,463.185806344

